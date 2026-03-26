Право быть услышанным

В Талицком Чамлыке и Паршиновке обсуждение итогов сделанного за 2025-й год и намеченных перспектив на год грядущий прошло весьма активно. Общение селян с представителями власти получилось продуктивным. Выступления с мест были порой громкими, импульсивными, но рамки приличия в диалогах строго соблюдались. На то он и сход, чтобы во весь голос говорить о наболевшем. Все сигналы о проблемах оперативно заносились в итоговые протоколы.

ПЕСНИ СПОЕМ И СЫГРАЕМ В ХОККЕЙ

Талицкий сельсовет (с нового года — территориальный отдел) в минувшем году уделял особое внимание бесперебойному доступу населения к чистой питьевой воде. В рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» в ряде населенных пунктов были реализованы важные проекты. На улице Парковой смонтировали новый 300-метровый участок водовода, выполненный из долговечных пластиковых труб. Важным дополнением к этому участку стало его оборудование пожарными гидрантами. Затем на вышеуказанной улице уложили асфальтобетонное покрытие.

Одной из ключевых инициатив стало бурение новой артезианской скважины в селе Чамлык-Никольское. Расположенная в районе улиц Лесной и Дубровки, она уже подключена к общей сети водоснабжения. По словам Владимира Сатина, мощности нового источника позволят ликвидировать нехватку питьевой воды, которая традиционно ощущалась в летний период. В Талицком Чамлыке отдаленную часть улицы Нестерова соединили с основной водоподающей артерией. Для этого пришлось проложить под землей 800-метровый отрезок из пластиковых труб. Важно отметить, что для минимизации неудобств для жителей и сохранения целостности дорожного покрытия, работы проводились методом горизонтально-направленного бурения. Значительно преобразилась стела при въезде в село Талицкий Чамлык со стороны Добринки. Старый знак недавно облицевали современными композитными материалами. Финансовые затраты на производство всех работ взяли на себя местные фермеры Александр Жданов, Денис Бредихин, Николай Черников, Сергей Киньшин, а также ООО «Добрыня». Подрядчиком проектирования, а затем и восстановления важного социального объекта выступила специализированная компания из Воронежа.

Ремонтники не только придали стеле современный вид. Все буквы с названием села теперь светятся по ночам, что делает въездную группу еще краше.

Накануне главных районных торжеств, в День Государственного флага, жители Талицкого сельсовета получили отличный подарок. В селе Чамлык-Никольское торжественно открыли многофункциональную игровую спортивную площадку с искусственным покрытием. Подрядчик строительства, Липецкое ООО «ПСК Реновация», выполнил все работы точно в срок. Спортивная площадка с красивой изгородью, размером 19 на 32 метра, появилась в Чамлык-Никольском благодаря областной программе «Формирование комфортной городской среды». На сельской спортивной арене, которая органично вписалась в местный парк отдыха, можно играть в мини-футбол и баскетбол. Для того, чтобы открытие состоялось, было израсходовано 2575000 бюджетных рублей. В центре села разбили Аллею роз в память о Герое России Иване Васильевиче Каширине, а также обо всех воинах, погибших при исполнении воинского долга. Инициаторами мероприятия стали одноклассники Каширина, погибшего на СВО 17 сентября 2024 года. Кроме этого, в центре села Талицкий Чамлык, рядом с памятником землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, появилась Аллея Славы в честь героев специальной военной операции.

Общественное пространство оборудовали красивой подсветкой.

На 2026 год Талицкий теротдел запланировал строительство новой хоккейной коробки с теплыми раздевалками и освещением. Кроме этого, намечены капитальный ремонт зрительного зала местного Дома культуры и работы по ограждению сельского кладбища.

ВСЕ ВОПРОСЫ — В ПРОТОКОЛЕ

Отчет о проделанной работе за 2025 год начальник Каверинского территориального отдела Игорь Паршинцев построил на конкретных примерах. Все то, что было сделано — у всех перед глазами. Правда, год назад орган местного самоуправления еще назывался сельсоветом, но его недавнее переименование в теротдел никак не отразилось на общей картине благоустройства.

По словам докладчика, в парке Победы высадили двадцать молодых елей. Участие в «зеленом десанте» приняли работники местного Дома культуры, ученики филиала средней школы села Талицкий Чамлык, активные жители. Средства на приобретение елей выделил предприниматель Игорь Макашов. По словам участников акции, молодые саженцы вечнозеленых деревьев должны стать природными памятниками в честь ушедших в вечность защитников Родины. В селе Ровенка в честь юбилея Великой Победы также провели дополнительное озеленение территории парка имени Героя Советского Союза Федора Тихоновича Чиркова.

До наступления холодов в Паршиновке освободили от деревьев и кустарников участок улицы Ленинской протяженностью 300 метров. Зеленые насаждения в этом месте обильно разрослись и сомкнулись кронами, что стало помехой для проезда автотранспорта. Санитарную опиловку провели собственными силами мастера своего дела, рабочие по благоустройству Валерий Чирков, Игорь и Анатолий Якимовы. Их ловкость и сноровка, подкрепленные мощью трех бензопил, позволили в кратчайшие сроки справиться с поставленной задачей. Результат превзошел ожидания, проблемный участок улицы Ленинской преобразился, став значительно просторнее.

Сезон дорожных работ завершен на мажорной ноте. Они коснулись двух ключевых улиц — Мира и Набережной. Теперь они полностью покрыты асфальтом, обеспечивая беспрепятственное движение для жителей и гостей. Общая протяженность заасфальтированных участков улиц Мира и Набережной превышает три километра. Важно отметить, что работы проводились поэтапно: в 2024 году была обновлена часть каждой из этих улиц, а теперь очередь дошла и до оставшегося участка длиной в 500 метров. Закольцовка улиц Мира и Набережная открывают доступ к двум популярным местам в Паршиновке: пляжу и молодому еловому лесу. Этот лес, разбитый несколько лет назад на внушительной площади в 70 гектаров, стал любимым местом отдыха для многих. Кроме того, в рамках благоустройства был проведен отдельный вид работ по улучшению подъезда к дому ветерана СВО Александра Гнездилова. Участок дороги протяженностью 250 метров был отсыпан щебнем.

В селе Ровенка обустроили центральную аллею местного кладбища. Инициатором благого начинания выступила уроженка здешних мест Елена Якимова. Женщина прислуживает при местном храме Димитрия Солунского. Ее идея нашла живой отклик у односельчан. Было принято решение выложить аллею современной тротуарной плиткой. Теперь на ста пятидесяти квадратных метрах, где раньше росла трава, красуется аккуратная и долговечная брусчатка. Вдоль аллеи появились молодые саженцы туй. Расходы на песок, цемент, оплату труда плиточников вместе с сестрой Еленой взяли на себя местные предприниматели, Иван и Анатолий Незнамовы. Немалую часть организационных вопросов распределили между собой живущие напротив храма Сергей Якимов со своей супругой Надеждой. Кроме них, посильную лепту в общее благое дело, кто финансами, кто собственным трудом, регулярно вносят жители Ровенки Алексей и Анатолий Якимовы, Валерий Чирков, Игорь Якимов, Виктор Незнамов, Иван Логачев.

В числе основных задач на 2026 год И. Паршинцев обозначил асфальтирование улицы имени Рогова в с. Паршиновка, оформление земельного участка под парком Победы в с. Паршиновка, что позволит принять участие в региональной программе и сделать капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в этом же парке обустроить зону отдыха: разбить прогулочные дорожки и цветочные клумбы, установить лавочки, сцену, смонтировать освещение. Также местный теротдел намерен работать над сокращением недоимки по налоговым и неналоговым платежам, заасфальтировать и оградить площадки для сбора ТКО.

Затем участники сельского схода говорили о наболевшем, задавая вопросы представителям окружной администрации и профильных служб. Так, Елена Макашова поинтересовалась, сколько будет стоить установка электрического столба на арендуемом земельном участке? Главный инженер Добринского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Николай Губин уточнил, что цена деревянных опор линий электропередач определяется типом подключаемого напряжения, однофазным или трёхфазным. Цена работ по заявке рассчитывается индивидуально, исходя из наличия технической возможности, и предоставляется клиентам непосредственно в отделении энергокомпании.

Директор МБОУ СОШ села Талицкий Чамлык Наталья Нестерова обратилась к главе Добринского муниципального округа с просьбой провести ремонт участка дороги, по которой школьный автобус перевозит учащихся в Паршиновку и обратно.

Из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, изобилующего ямами, возникла необходимость скорректировать школьный маршрут и организовать движение автобуса по альтернативному пути в объезд проблемного участка. Александр Пасынков сообщил, что сейчас ведутся переговоры относительно утверждения проекта для ремонта указанного участка дороги. Глава округа выразил надежду, что проект будет реализован в текущем году.

Работник местного Дома культуры Николай Попов задал вопрос о сроках начала ремонтных работ крыши очага культуры. Александр Пасынков сообщил, что здание клуба наконец-то передано в собственность администрации, это дало основание начать подготовку необходимых документов для проведения капитального ремонта. Сейчас специалисты занимаются составлением сметной документации, после завершения которой администрация приступит к поиску финансирования на проведение работ.

Работница Добринской СББЖ Ирина Шатова настоятельно рекомендовала жителям Паршиновки, Ровенки и Петровки своевременно вакцинировать домашних питомцев.

Специалист особо подчеркнула важность обязательной маркировки животных специальными бирками и сообщила, что начиная с сентября планируется введение подобной практики для кошек и собак.

На каждое обращение были даны обстоятельные ответы. Все вопросы, поднимавшиеся на сходе, нашли свое отражение в итоговом протоколе.