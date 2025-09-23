Право на госпенсию от Отделения СФР по Липецкой области получили новые категории участников СВО

Важные изменения в законодательстве расширили круг получателей государственных пенсий. Теперь региональное Отделение Социального фонда по Липецкой области назначает и выплачивает госпенсию бойцам частных военных компаний и других организаций, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач СВО. Право на пенсию по государственному обеспечению также предоставлено тем, кто, начиная с 11 мая 2014 года служил в воинских формированиях и органах ДНР и ЛНР, включая Народную милицию Луганской Республики. Претендовать на госпенсию такие граждане могут, если инвалидность связана с участием в боевых действиях. Ранее оформить государственную пенсию по инвалидности в Отделении СФР по Липецкой области могли только участники добровольческих формирований. Военнослужащим по мобилизации или по контракту меры поддержки назначают и выплачивают Минобороны и другие силовые ведомства.

Размер государственной пенсии для получивших первую группу инвалидности в результате СВО в настоящее время составляет 26,5 тыс. рублей. Выплаты инвалидам со второй группой — 22,1 тыс. рублей. За третью группу инвалидности ветераны СВО получают 15,4 тыс. рублей. Эти суммы ежегодно индексируются. Ветеранам СВО, имеющим на иждивении нетрудоспособных родственников или несовершеннолетних детей, пенсия выплачивается в повышенном размере. Надбавка за каждого близкого члена семьи (но не более трех человек) составляет 2,9 тыс. рублей. Все выплаты региональное Отделение СФР по Липецкой области производит беззаявительно, обращаться за ними никуда не нужно, уточнили в Отделении СФР по Липецкой области.

При достижении пенсионного возраста, ветераны с инвалидностью, полученной в связи с участием в боевых действиях на СВО, имеют право на получение второй пенсии. От Отделения Социального фонда России по Липецкой области им может быть дополнительно установлена страховая пенсия по старости или пенсия за выслугу лет от силового ведомства. На все дополнительные вопросы готовы ответить по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Меры поддержки участников СВО и членов их семей постоянно пересматриваются и дополняются на федеральном уровне. Кроме того, расширяется и обновляется перечень региональных льгот. Граждане, которые рискуют собственной жизнью во имя безопасности и спокойствия нашей страны, заслуживают особого внимания и заботы со стороны государства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.