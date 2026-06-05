Право на счастливое детство

В преддверии Дня защиты детей в администрацию Добринского округа на торжественный приём были приглашены приёмные и опекунские семьи. Это люди с добрым сердцем, которые делают всё, чтобы защитить детей от страданий и одиночества, окружить их любовью и заботой, ведь каждый ребёнок имеет право быть счастливым.

— На сегодняшний день, — говорит начальник отдела по опеке и попечительству Мария Черникина, — на учёте состоят 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 6 детей усыновлены, 33 находятся под опекой, а 11 воспитываются в приёмных семьях.

Ведущие мероприятия Ольга Исаева и Алексей Шальнев рассказали трогательные жизненные истории приглашённых семей.

Тринадцать лет назад Татьяне Александровне Байбатшановой пришлось принять важное решение стать мамой для своих внуков — двухлетнего Стасика и годовалого Костика, которые остались без попечения родителей. Сейчас мальчики уже подросли. Станислав окончил 8-й класс, Константин — 7-й. Стас активный участник и неоднократный призер муниципальных конкурсов. Костя посещает кружок «Краеведение», он подвижный, жизнерадостный и добрый мальчик, очень любит животных. Они настоящие помощники своей бабушки на приусадебном участке и по хозяйству. В свою очередь Татьяна Александровна трепетно следит за здоровьем и отдыхом внуков, ежегодно отправляя их в оздоровительные лагеря и санатории.

Вера — сирота, ей много пришлось пережить, но благодаря своей бабушке Валентине Васильевне Пономарёвой девочка смогла преодолеть трудности и понять, что в жизни есть место радости и любви. Вера учится на четвёрки и пятёрки, участвует в творческих конкурсах округа, школьных ярмарках, к которым готовится вместе с бабушкой. За активную школьную деятельность в июле прошлого года она в составе добринской делегации побывала в Ингушетии, на Родине первого Героя России Суламбека Осканова.

Сейчас у Веры ответственная пора сдачи ОГЭ. Она готовится к поступлению в медицинский колледж.

Татьяна Ивановна Смольянинова, не раздумывая, четыре года назад «взяла под крыло» осиротевших внуков: Дмитрия, Алину, Анастасию и Ксению. За эти годы было много проблем, волнений и переживаний, и в то же время — радости, маленьких и больших открытий. Дмитрий — целеустремлённый и настойчивый парень, он всего добивается сам. Считает, что рабочие профессии являются самыми востребованными, поэтому окончил промышленно-технологический колледж по специальности «мастер сельскохозяйственного производства». Сейчас Дмитрий проходит срочную военную службу, планирует вернуться в родное село, работать и помогать бабушке в воспитании сестрёнок. Алина — ученица седьмого класса, Настя — шестого, Ксении всего 4 годика.

Татьяна Ивановна приучает детей к труду.

— Как же замечательно, — обратился к приглашённым женщинам заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин, — что есть такие люди как вы, кому небезразлична судьба ближних. Ваше доброе сердце готово подарить любовь тем, кто в ней очень нуждается — осиротевшим детям. Я желаю всем вам крепкого здоровья.

Затем Олег Малыхин и Мария Черникина вручили опекунам благодарственные письма администрации округа за милосердие и создание благоприятных условий для воспитания детей, потерявших родителей, а также денежный сертификат и цветы. А музыкальные подарки прозвучали от юных добринских артистов.

На базе Добринской библиотеки было проведено праздничное мероприятие для опекунских семей с детьми.

Гостям было предложено поучаствовать в квесте, став на некоторое время следопытами, чтобы разгадать все секреты и найти семь кодов, которые спрятаны в разных частях библиотеки. В конце нужно было назвать зашифрованное слово.

Ребята и их опекуны получили на руки маршрутные листы, с которыми должны были пройти несколько станций: «Детство в цвете», «Сцена без скуки», «Страна чудес с экраном», «Загадки из мешка Балды», «Бюро сказочных находок Мэри Поппинс».

В финале квеста все команды собрались вместе и без труда угадали зашифрованное слово, получив за это мороженое и воздушные шары.

Роман ПАНОВ.

Фото автора.