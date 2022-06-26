Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Правобережная» в селе Подгорное Липецкого района завершилась. В режиме видеоконференцсвязи состоялось торжественное открытие объекта. Участие в нём приняли генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети», председатель Совета директоров компании «Россети ФСК ЕЭС» Андрей Муров, а также генеральный директор МЭС Центра Сергей Демин и начальник регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев.

Масштабный инвестиционный проект был реализован «Россети ФСК ЕЭС» при содействии Правительства Липецкой области. Благодаря реконструкции мощность подстанции, питающей областной центр, Липецкий и Лебедянский районы, где проживает почти 600 тысяч человек, выросла с 375 до 600 МВА. Для сравнения, этого достаточно, чтобы запитать не менее 18 тысяч городских квартир.

«Несмотря на возникающие вызовы, компания готова эффективно решать поставленные задачи и развивать магистральную сетевую инфраструктуру в интересах потребителей, российской энергетики, всей нашей страны», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Сергей Демин отметил, что введенный в эксплуатацию объект реализован с использованием преимущественно российского оборудования. Здесь установлены современные автоматизированные системы управления технологическими процессами, комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе. Также реализованы интеллектуальный учет электроэнергии и техническая схема, которая дает возможность при отключении любого из трансформаторов продолжить электроснабжение.

«Масштабная реконструкция подстанции в Подгорном с внедрением инновационных технологий – показатель успешного сотрудничества с энергетиками, направленного на повышение качества услуг, предоставляемых населению», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Торжественная церемония открытия подстанции 220 кВ «Правобережная» завершилась награждением лучших сотрудников юбилейными медалями и Почетными грамотами ПАО «Россети ФСК ЕЭС» в связи с двадцатилетием создания компании.