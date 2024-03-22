Ежемесячная выплата из материнского капитала – одна из самых популярных мер поддержки у семей Липецкой области. Как сообщает региональное отделение социального фонда, по данным на март 2024 года, её получают 1593 семьи на 1663 ребенка. Ранее такую выплату можно было оформить только при рождении второго ребенка. С 2023 года мера поддержки не зависит от очередности рождения.

Для получения ежемесячной выплаты подать заявление можно в МФЦ, через Госуслуги, в клиентской службе регионального Социального фонда. Назначается она без комплексной оценки нуждаемости, если среднедушевой доход семьи не превышает два прожиточных минимума на душу населения. В Липецкой области он равен 12 826 рублей.

Выплата из средств материнского капитала назначается на 12 месяцев. Повторное заявление можно подать в последний месяц текущего назначения. Вместе с ежемесячной выплатой из материнского капитала семья имеет право получать и единое пособие на детей.