Отцу ребенка отказывают в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, поскольку с момента его рождения не прошло еще 70 дней. В бухгалтерии требуют предоставить листок нетрудоспособности по беременности и родам и справку из ФСС РФ. Мать ребенка официально нигде не работает и листок нетрудоспособности по беременности и родам не получила. Правомерно ли работодатель отказывает отцу ребенка в предоставлении отпуска по уходу за ребенком?

В Фонде социального страхования РФ пояснили, что:

Матери ребенка следует обратиться в органы социальной защиты по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) за справкой о том, что она не получает пособия по уходу за ребенком.

С данной справкой, а также с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и выплате соответствующего пособия, свидетельства о рождении ребенка отцу ребенка следует обратится к работодателю.

Работодатель не вправе отказать в данном случаев в предоставлении отпуска по уходу за ребенком с даты, указанной в заявлении.

Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

Согласно статье 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет.