Православную школу в Липецке освободят от арендной платы

На заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении муниципальной преференции православной организации Приход Покровского храма.

Речь идет о полном освобождении от арендной платы за нежилое помещение площадью почти 300 квадратных метров, которое расположено по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 9.

– В данном помещении располагается Воскресная приходская школа. Сумма арендных платежей в 2021 году составит 983 тысячи рублей, – рассказала главный финансист мэрии Татьяна Григорова. – Учитывая социальную значимость осуществляемых организацией мероприятий, а также право, данное действующим законодательством, администрация Липецка вышла с предложением освободить школу от арендной платы на 2021 год.

– Согласно Положению «О сделках с муниципальным имуществом», к заявлению о предоставлении льготы должен быть приложен определенный пакет документов. А религиозным организациям необходимо дополнительно представить финансовую отчетность о доходах и расходах. В случае непредставления – заявление не рассматривается, – отметила и.о. заместителя председателя Счетной палаты Липецка Надежда Абрамова. – В представленном пакете документов финансовая отчетность о доходах и расходах отсутствует. Это не позволило оценить финансовое состояние организации.

Председатель департамента финансов пояснила, что в налоговый орган организация представила пакет документов вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. Кроме того, в настоящее время внесены изменения в законодательство, и религиозные организации освобождены от предоставления такой отчетности.

– В настоящее время управление имущественных и земельных отношений города готовит внесение изменений в Положение «О сделках с муниципальным имуществом» в части исключения данного требования для религиозных организаций, – прокомментировала Татьяна Григорова.

Депутаты проголосовали за освобождение Воскресной школы от арендной платы. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии. Такую льготу Приходу православной церкви горсовет предоставляет несколько лет.