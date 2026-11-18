Конференцию по внедрению инноваций «Экономика в цифре: вызовы и стратегии адаптации» в Липецке организовал центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке правительства и деловых сообществ региона. Главной темой встречи стало обсуждение правовой защиты предпринимателей в условиях цифровизации, а также практическая польза от внедрения современных технологий в бизнес-среду.

Участники говорили о том, как минимизировать правовые и технологические риски, не просто внедряя инновации, но и повышая с их помощью эффективность бизнеса, создавая условия для развития и снижая издержки производства. Ключевым событием стала пленарная часть, на которой выступила Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», профессор МГИМО МИД России и член СПЧ при Президенте РФ. В своем выступлении она акцентировала внимание на необходимости выстраивания четкой стратегии для бизнеса в условиях избыточного регулирования.

В рамках сессии «Устойчивость бизнеса: цифровая безопасность, защита прав предпринимателей, искусственный интеллект и данные» выступили руководители профильных региональных ведомств: ФАС, Роскомнадзора, Штаба юридической защиты креативных индустрий, Правового комитета Координационного совета по развитию МСП и других. В конференции приняли участие представители власти, правоохранительных органов и бизнес-объединений.

«Подобные события позволяют наладить диалог между бизнесом, властью и экспертным сообществом и действовать, соблюдая интересы всех участников экономических процессов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.