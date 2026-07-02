Праздник молодости в Добринке

Торжественная церемония награждения лучших представителей молодёжи, праздничный концерт и дискотека, выступление известной кавер-группы «Киты», пенная вечеринка, море сладостей, сладкая вата, разнообразные аттракционы — всё это было организовано для жителей округа в честь Дня молодёжи, который прошел в минувшую пятницу в одноимённом парке.

В самом начале торжества глава Добринского округа Александр Пасынков и председатель Совета депутатов Добринского округа Сергей Григорьев наградили нашу талантливую, инициативную молодёжь.

Среди награждённых были школьники, молодёжь, работающая в разных сферах экономики, участник специальной военной операции, врачи, педагоги, сотрудники Центра Мои документы, сельские труженики и многие другие — всего 20 человек.

Все они получили благодарности и денежные сертификаты.

Далее массовые гуляния продолжила концертная программа. Изюминкой праздника стала пенная вечеринка, в которой поучаствовали не только дети, но и добринцы постарше. А выступление известной воронежской кавер-группы «Киты», исполнившей известные композиции, понравилось всем участникам праздника. Ребята «зажгли» танцпол по-настоящему. Апогеем торжества стала дискотека.