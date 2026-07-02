Праздник спорта номер один

Минувшая неделя прошла в Добринке под знаком футбола. На стадионе «Колос» в среду, пятницу и воскресенье состоялись три интересных поединка, в каждом из которых победу праздновали хозяева арены.

В пятницу, 26-го июня, людской поток при входе в парк Молодежи делился наполовину. Те, кто пришел отпраздновать День российской молодежи, поворачивали в сторону танцевальной площадки.

Любители футбола следовали в направлении главной спортивной арены округа, где все было готово к проведению матча девятого тура чемпионата Липецкой области по футболу между командами «Родник» «Паршиновка» — «12-й Горняк» (Липецк).

Первый тайм отчетного поединка можно было смело отнести к разряду ничейных. Паршиновцы действовали на средних скоростях, все их атакующие порывы разбивались о защитные порядки «горняков». Гости об атаке не помышляли, сконцентрировавшись на обороне собственных ворот. Первый игровой отрезок так и катился к нулевой ничьей, однако реактивный форвард «Родника» Артем Явкин был не согласен на мировую. За три минуты до свистка на перерыв он первым успел к дальнему углу вратарской площади, куда отлетел мяч после одного из фланговых прострелов. Точный удар и счет открыт!

Не успели гости прийти в себя, как их «корабль» получил вторую пробоину. Это Никита Платонов после серии финтов, войдя с правого угла в штрафную площадь липчан, неотразимо пробил в самую «девятку».

С преимуществом в два мяча «Родник» отправился отдыхать. Их наставник Виктор Макаров сполна использовал 15-минутный тайм-аут для того, чтобы дать своим подопечным ценные советы.

Основное требование тренера — во втором тайме взять мяч под свой контроль, а все атаки доводить до логического завершения, то есть до удара по воротам. Игровая перестройка принесла свои плоды. С интервалом в пятнадцать минут в воротах гостей побывало два мяча, отличились Андрей Скрылев и Никита Платонов. В середине второго тайма свое слово сказали Владислав Викулин и Артем Явкин. При счете 6:0 «горняки» сумели размочить счет, в сутолоке у наших ворот проворнее всех оказался липчанин Александр Гойкалов. На это тут же ответил результативным действием В. Викулин, зафиксировав на табло окончательный счет — 7:1 в пользу паршиновцев.

Результаты девятого тура. Казинский «Спартак» в родных стенах с минимальным счетом победил гостей из Льва Толстого 1:0, с таким же счетом юноши из «Металлурга-2009» одолели сверстников из елецкой «молодежки».

Разыгрался лебедянский «Дон», дома взявший верх на хлевенским «Факелом» 1:0. Лидер чемпионата, измалковский «Восход», разгромил елецкую «Маевку» с хоккейным счетом 7:3, добровский «Темп» перед своими болельщиками в драматичном поединке уступил ФК «Становое» 2:3, «Олимп» из Грязей на последних минутах забил победный мяч в ворота «Факела» из Тербунов, зафиксировав итоговый счет 3:2 в свою пользу.

В ближайшие выходные «Родник» отправится в Елецкий округ на матч с очень неуступчивым соперником, местной «Маевкой».

Болельщики паршиновской команды ожидают от своих любимцев выездной «виктории».

Две команды «Альтаира» старше 50 и 60 лет удачно выступают в областном чемпионате по мини-футболу. В среду в Добринку из Липецка приехала команда «Балканы», в ее рядах выступает несколько 60-летних этнических сербов, отсюда и необычное название. К огорчению гостей, хозяева не оказали им спортивного гостеприимства. Имея неоспоримое преимущество, добринцы забили дважды. У нас отличились Рафиг Зейналов и Александр Овчинников. «Балканы» ответили одним голом. Итог противостояния — 2:1 в пользу «Альтаира».

В воскресенье на добринскую землю прибыли ветераны старше 50 лет из поселка Лев Толстой. Первый тайм прошел с переменным успехом. Обе команды стремились атаковать, при этом пользу из этого извлекли хозяева.

Сначала Сергей Ефанов прямым ударом со штрафного заставил капитулировать вратаря «львов», а затем изящную многоходовку завершил Андрей Двуреченский. В середине второго тайма третий мяч в ворота соперников забил Юрий Дрейман. После этого гости немного сократили разрыв в счете, но финальную точку в матче поставил Евгений Нифонтов, 4:1 — уверенная победа наших земляков.

В день выхода в свет очередного номера «ДВ» команда «Альтаир» на стадионе «Колос» примет прошлогоднего чемпиона, липецкий «Янтарь». Матчи с участием этих команд всегда отличаются острой борьбой.