Праздник тех, кто охраняет наш покой

В Добринке отметили День сотрудника органов внутренних дел

По этому поводу также состоялся большой праздничный концерт в районном Доме культуры. На него пришли не только действующие сотрудники полиции, но и ветераны МВД, а также жители и гости районного центра. Торжество началось с череды поздравлений и награждения.

Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Добринскому району, подполковник полиции Спартак Быков вручил почетные грамоты руководства райотдела. Их обладателями стали сотрудники полиции Алена Кечко, Елена Глотова, Анна Бурцева, Александр Тарабцев, Иван Бредихин, Сергей Михалев, Александр Кикин, Алена Крутских, Татьяна Туркина, Елена Кузовлева, Екатерина Гущина, Светлана Бредихина, Артем Конов, Максим Сошкин, Анастасия Злобина, Олег Пеленицин, Евгений Гаршин и Александр Дроздов.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности медалью МВД России «За отличие в службе» второй степени награждены Виктор Хованских, Сергей Жигулин, Артем Донских. Аналогичной медали, но третьей степени, удостоены Виталий Рыбаев и Максим Улыбышев.

Первое офицерское звание «младший лейтенант» было присвоено молодым сотрудникам Павлу Черникину и Владимиру Фомину.

— Покой наших граждан, — сказал в своем поздравлении глава Добринского района Александр Пасынков, — находится в ваших руках. Вы практически ежедневно рискуете своей жизнью во имя долга, соблюдения законности и правопорядка на территории Добринского района. Я поздравляю ветеранов системы МВД с этим праздником. Вы до сих пор в строю и передаете свой бесценный опыт молодым коллегам. Я поздравляю весь коллектив Добринского отдела полиции и ветеранов службы, ваши семьи с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, спокойных дежурств. И чтобы дома вас всегда ждал надежный тыл.

За образцовое исполнение служебного долга по защите прав и законных интересов граждан Добринского района, достигнутые положительные результаты в служебной деятельности и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел почетные грамоты главы администрации Добринского района получили Андрей Болдин, Сергей Федоров, Алексей Васильев, Николай Дымов, Наталия Смирнова, Никита Рыбаев, Кирилл Коротких и Марина Максимова.

Череду поздравлений в адрес сотрудников полиции продолжили прокурор Добринского района Максим Зиборов, председатель районного суда Галина Перелыгина, член общественного Совета при ОМВД, настоятель Никольского храма п. Добринка, протоиерей Александр Адоньев. Слова поздравлений и благодарности в адрес своих коллег сказала майор милиции в отставке Тамара Заичкина. Отметили семьи тех сотрудников, которые сейчас находятся в командировке в Северокавказском регионе.

Стоит отметить, что наши полицейские могут не только успешно бороться с преступностью, но и вдобавок являются очень творческими и разносторонними личностями. Их музыкальные номера и выступления добринских артистов зрители встречали и провожали бурными аплодисментами.

«Сотрудники органов внутренних дел надежно охраняют покой граждан, стоят на страже закона и порядка. Низкий поклон ветеранам, которые посвятили службе десятилетия, и огромная благодарность тем, кто сегодня несет эту нелегкую вахту», — говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.