27 июля в России отмечали День работников торговли. А накануне в большой зал администрации Добринского района на торжественный прием пригласили лучших представителей этой сферы.

Собравшихся тепло поздравила Галина Демидова — заместитель руководителя муниципалитета. Она отметила, что на территории района открыто 226 торговых предприятий и 62 объекта бытового обслуживания. Одиннадцать из них распахнули свои двери в нынешнем году.

Среди 18 районов Липецкой области наш в первой пятерке по качеству обслуживания населения. За этими цифрами — труд индивидуальных предпринимателей и непосредственно тех людей, кто стоит за прилавком.

— Сегодня торговля, — сказала Галина Михайловна, — является одним из важнейших секторов экономики нашего района, без которого невозможно представить современную жизнь. Именно вы вносите заметный вклад в развитие родного края, укрепляя основы социально-экономического развития. А ведь кроме ежедневной ответственной работы за прилавком вы еще находите в себе силы, чтобы, придя домой, дарить тепло и любовь родным и близким. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья. Пусть и впредь труд на пользу обществу приносит вам радость, прибыль и только положительные эмоции.

Г.М. Демидова вручила почетные грамоты администрации Добринского района, цветы и ценные подарки пяти лучшим представителям сферы торговли.

В числе награжденных — продавец магазина «Мечта» Людмила Полякова. В этой сфере она более 28 лет. Научилась к любому покупателю находить подход. Потому и нареканий на свою работу не имеет. Ответственная, обязательная, вежливая — вот ее главные качества, как продавца.

Трудовой стаж продавца магазина «Вояж» Надежды Красниковой приближается к 35 годам. По мнению руководителя торговой точки Е.А. Беляевой, Надежда Николаевна организует работу в магазине так, что, заходя сюда, покупатель уже не уйдет с пустыми руками. Умелый продавец и порекомендует новый товар, и даст полную информацию по интересующему его вопросу. Здесь всегда представлен широкий ассортимент умело расставленных на полках товаров.

С 1995 года начала свою трудовую деятельность в сфере торговли продавец магазина «Флешка» Ольга Малыхина. За все это время она зарекомендовала себя работником грамотным, инициативным, коммуникабельным, относящимся к своим обязанностям ответственно и добросовестно.

Продавца магазина «Агат» Оксану Пузикову, по мнению ее руководства, отличает ответственность за порученное дело и требовательность к себе.

Настоящим профессионалом своего дела, умеющим найти подход к любому, даже самому взыскательному покупателю, зарекомендовала себя Ольга Григорова — продавец магазина «Мегаполис».

После церемонии награждения приглашенным подарили праздничное настроение участники художественной самодеятельности районного Дома культуры. Они подготовили для гостей зажигательные музыкальные номера.

В продолжение темы

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников торговли, прошло в минувший понедельник и в Липецке. Почетной грамотой губернатора Липецкой области Игоря Артамонова наряду с другими была награждена ведущий товаровед ООО «Поселковый кооператор» Галина Федосеева. Благодарностью Липецкого областного Совета депутатов отмечена Лидия Евко — заведующая магазином, не освобожденная от работы за прилавком продавец продовольственных товаров 3 разряда торговой точки «ТПС»

с. Новопетровка ООО «Добринский кооператор».