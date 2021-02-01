В минувшее воскресенье специалисты управления главного смотрителя и «Липецкгорсвета» начали демонтировать праздничное оформление города. В настоящее время рабочие разбирают елки на площадях Соборная и Петра, скоро приступят к елке у областного дворца культуры. Часть новогодних деревьев в отдаленных районах уже убрали. Елочные украшения, хвойные ветки и металлические конструкции будут храниться на муниципальном складе до следующей зимы, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Постепенно в течение недели демонтируют и праздничную иллюминацию. Сегодня отключили и приступили к разбору световых конструкций у Комсомольского пруда, на Петровском спуске, на улицах Зегеля и Катукова, на Городище и Соборной площади. В планах отключение и вывоз световых элементов с улицы Советской и территории Драмтеатра.

Всего рабочим предстоит разобрать порядка 30 новогодних деревьев и более 50 световых конструкций, консолей и перетяжек. Полностью завершить демонтаж праздничных украшений города планируется к 12 февраля.

В этом году световые композиции часто страдали от рук вандалов. В частности, злоумышленники сломали уши «Зайцу» у ОЦКНТ, ободрали мишуру и погнули конструкции «Камина» на Городище, повредили электрический кабель арки в сквере Ворошилова, два раза досталось «Полярным медведям» у «Звездного» – был сломан каркас и вырваны гирлянды. В последних двух случаях специалистам удалось оперативно восстановить конструкции. Ремонтировать «Зайца» и «Камин» планируется уже после демонтажа.