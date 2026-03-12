Праздник весны, красоты и любви

В преддверии весеннего праздника 8 Марта во всех коллективах мужчины чествовали своих коллег-представительниц прекрасного пола. Вот и в Добринском отделе полиции женщины в погонах принимали самые теплые слова пожеланий и подарки от сотрудников мужского пола.

Слова поздравлений в адрес коллег-женщин прозвучали от начальника ОМВД «Добринский» Игоря Ростовцева.

— Спасибо вам за верность долгу, — сказал Игорь Анатольевич, — за то, что вы делаете нашу жизнь ярче, спокойнее и безопаснее. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и успехов в службе.

Некоторые сотрудницы были отмечены благодарностями за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в служебной деятельности. Среди них: Елена Глотова, Надежда Некрасова, Юлия Губина, Любовь Тюмнева, Оксана Болдина, Ольга Бирюкова. Поздравления в адрес женщин прозвучали от ветерана милиции Тамары Заичкиной.

Бурные аплодисменты от коллег прозвучали в адрес Татьяны Туркиной и Дарьи Афониной, которые отмечают свои дни рождения в преддверии 8 Марта, а также Елены Глотовой, чья фотография будет украшать Доску почёта УМВД России по Липецкой области.

Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес ветеранов органов внутренних дел: Тамары Заичкиной, Валентины Кошкиной, Ольги Князевой, Светланы Аргуновой.

Для всех собравшихся в классе службы музыкальные номера и праздничное настроение дарили детские ансамбли «Скрипичный ключ» и «Чёрный кот». Ну и куда же без цветов? Все сотрудницы отдела получили розы и подарочные сертификаты.