В Добринской межпоселенческой библиотеке прошёл библиотечный пикник «Хлебное вдохновение: праздник вкуса и традиций», организованный для студентов филиала Усманского промышленно-технологического колледжа п. Добринка. Мероприятие состоялось в рамках реализации программы «Пушкинская карта».

В начале встречи участники совершили увлекательное путешествие по «Хлебному пути: от поля до стола». Я.А. Фритц познакомила студентов с процессом выращивания зерна, рассказала о сборе урожая, его переработке и хранении. Презентация включала также исторический экскурс: как в старину выращивали и пекли хлеб.

Особый интерес вызвал обзор выставки «Мир хлеба: виды и вкусы», где были представлены популярные виды хлеба.

На следующем этапе программы М.Н. Комарова рассказала о хлебных традициях на Руси, передаваемых из поколения в поколение: благословение хлеба, обычаи подачи хлеба на скатерти, правила отрезания хлеба ножом, бережного обращения с этим продуктом.

Затем участники мероприятия за чашкой ароматного чая насладились свежей выпечкой.

Особая атмосфера царила во время игровой и конкурсной части.

Студенты с удовольствием участвовали в викторине, завершали пословицы и поговорки, придумывали оригинальные рекламные слоганы, а в конкурсе «Чудесный мешочек» определяли на ощупь сорт зерна, спрятанный внутри.

Следующим ярким моментом программы стало музыкальное выступление Першина В.П., который исполнил под баян популярные песни «Хлеб — всему голова», «Молодой агроном» и «Добринка моя». Студенты активно подпевали, поддерживая атмосферу радости и единства.

В завершение мероприятия участники вместе с Верзилиным С.В. совершили экскурсию по Музею хлеба. Экскурсовод рассказал о традициях выращивания зерна в сельской местности, крестьянских инструментах и быте прошлого. Молодые люди отметили высокий образовательный и познавательный уровень экскурсии, проявили искренний интерес к истории родного края.

Студенты поблагодарили коллектив районной библиотеки за интересное и насыщенное мероприятие, отметив его важность для формирования духовных и культурных ценностей.

Марина КОМАРОВА,

заместитель директора МБУК «Добринская ЦБС».