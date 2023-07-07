Заседание рабочей группы по подготовке и проведению в Липецкой области юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Петра Семёнова-Тян-Шанского, в музее-усадьбе знаменитого географа в деревне Рязанке Чаплыгинского района посетила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Дьяконова.

Личность великого земляка, учёного, государственного и общественного деятеля очень важна для Липецкой области. Петр Петрович внёс свой вклад в развитие отечественной географии, ботаники, статистики, принимал участие в создании реформы по отмене крепостного права. В Рязанке сохранился дом, в котором он вырос, и где зародился его интерес к естественным наукам. Именно его малую родину планируется сделать центром празднования большой даты – 200 лет со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского.

В ходе заседания первый заместитель председателя комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова рассказала о федеральной поддержке основных региональных мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2027 году на территории Липецкой области.

Начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва подвела итоги 195-летия нашего великого земляка и рассказала о перспективах на ближайшие пять лет. В планах региона – перевести музей-усадьбу Петра Семёнова-Тян-Шанского на федеральный уровень. Усадьба Рязанка может стать центром притяжения для межрегионального и внутреннего туризма благодаря своей историко-культурной ценности, а также удачному расположению. «За последние несколько лет усадьба в Рязанке заметно изменилась – сделано отопление, новая проводка, проведён интернет, отремонтирована дорога. С каждым годом увеличивается турпоток в усадьбу», – отметила Ирина Кремнёва.

По итогам работы утвержден региональный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского на территории Липецкой области. Под контролем регионального управления культуры и туризма и Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области будут восстановлены здания «Столовая» и «Баня» на территории музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также отреставрирован главный усадебный дом. Также ожидается, что в скором времени будет отремонтирован муниципальный участок дороги у въезда в музей-усадьбу П.П. Семенова-Тян-Шанского. Его родовое гнездо в деревне Рязанка, где родился и провел детские годы Петр Петрович, привлекает туристов усадебной атмосферой и старинным парком с 170-летним сибирским кедром, который по легенде посадил сам ученый. Инициативу о федеральном праздновании 200-летия со дня рождения Петра Семёнова-Тян-Шанского в 2027 году поддержал лично президент России Владимир Путин.