Подготовка празднования 200-летия со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского стала главной темой заседания рабочей группы в администрации Липецкой области. В беседе приняли участие заместитель главы региона Анатолий Якутин, начальник областного управления культуры и туризма Ирина Кремнёва, директор музея-усадьбы в Рязанке Чаплыгинского района Галина Нестерова, а также представители Русского географического общества.

В ходе встречи обсуждалось предложение Липецкой области по приданию предстоящему юбилею Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского федерального статуса. Рассмотрены вопросы о составе оргкомитета празднования и внесению юбилейных мероприятий в проект федерального плана. Также обсуждались возможности проведения выездного заседания РГО в Рязанке, на родине Семенова-Тян-Шанского, возглавлявшего общество более 40 лет. Традиционную междисциплинарную конференцию «Семеновские чтения» к 200-летнему юбилею известного ученого и путешественника предложено провести в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Особое внимание на заседании рабочей группы уделялось стратегии развития усадьбы в Рязанке в рамках федерального проекта музея-заповедника «Родина П. П. Семенова-Тян-Шанского». Он был разработан Липецким отделением РГО совместно с Высшей школой экономики и объединил усадьбы в Липецкой и Рязанской областях. Проект успешно прошел защиту в штаб-квартире РГО в Москве и получил высокую оценку. Детали его реализации в рамках 200-летнего юбилея Семенова-Тян-Шанского также обсудили члены рабочей группы. После заседания в составе делегации РГО первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров и директор регионального развития РГО Дмитрий Цапенко посетили усадьбу Рязанка.

«Сохранение памяти о наших земляках – важнейшая наша задача. Вклад Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в становление РГО и развитие российской науки сложно переоценить. Уверен, что совместными усилиями мы реализуем все планы», – отметил по итогам заседания рабочей группы Анатолий Якутин. Обсуждение вопросов будет продолжено на фестивале Русского географического общества в московском парке «Зарядье» в августе этого года.

Кроме того, в рамках соглашений о сотрудничестве администрации Липецкой области и РГО, подписанных осенью прошлого года, в регионе ведется большая работа по продвижению познавательного туризма, формированию культуры, чувства любви и бережного отношения к родному краю, истории и природе России. «Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и в развитии. В планах – получение федерального статуса музеем-усадьбой Семенова-Тян-Шанского, а также превращение его в круглогодично доступный для посетителей культурный и туристический объект всероссийского масштаба».