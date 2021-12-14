Сегодня на комитете по законодательству и правовым вопросам парламентарии рассмотрели проект постановления «О штатной численности Контрольно-счётной палаты Липецкой области».

Документом предлагается увеличить количество сотрудников КСП на два человека. Сейчас их 16. Усиление штата связано с тем, что расширены полномочия Контрольно-счётной палаты региона в связи с изменениями федерального законодательства.

– Полномочия КСП значительно увеличены. Всё требует правовой экспертизы. А юриста у нас в штате не было на протяжении всего существования Контрольно-счётной палаты. Кроме того, сейчас добавлено новое направление – аудит в сфере закупок. Поэтому нам нужен специалист и в этой сфере, – пояснила депутатам председатель Контрольно-счётной палаты Лариса Хожайнова.

Напомним, сотрудники КСП осуществляют контрольные мероприятия по результатам проведения, которых вносят представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Кроме того, инспектора Контрольно-счётной палаты уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП.

Окончательное решение по вопросу увеличения штата КСП будет принято на сессии регионального парламента, которая планируется 23 декабря.