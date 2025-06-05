Предложения по профориентации и трудоустройству молодежи выработали участники из 23 регионов на экспертной сессии в Липецке

Лучшие практики профессиональной ориентации и маршрутизации студентов СПО и вузов и молодых специалистов, а также ключевые барьеры в этой деятельности и способы их преодоления обсудили участники экспертной сессии, которая прошла в Липецке в рамках выездного заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Кадры» на тему: «Внедрение механизмов маршрутизации студентов к работодателям с учетом потребностей экономики регионов технологического лидерства». Участие в сессии приняли губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель министра труда и соцзащиты России Дмитрий Платыгин, эксперты Федеральной службы по труду и занятости и ВНИИ труда, а также представители 23 регионов.

Работая по секторам, участники представили свои предложения по 10 направлениям, в том числе по прогнозированию кадровой потребности, формированию контрольных цифр приема в образовательные учреждения с учетом потребности в определенных специалистах своего региона и соседних, мотивации молодежи к работе определенных сферах, а также вовлечению в профориентационную деятельность работодателей. Они войдут в итоговое решение комиссии Госсовета России.

В числе успешных региональных практик отмечен ряд проектов, реализуемых в Липецкой области. Это Центр молодежной карьеры, взаимодействие государственных кадровых центров «Работа России» с ведущими рекрутинговыми сайтами, подготовка специалистов по федеральной программе «Профессионалитет».

«Профессионалитет для нас, студентов, очень удобен. К нам в колледж постоянно приезжают представители предприятий, предлагают работу, выгодные условия, в том числе обещают жилье и транспорт. В свою очередь колледж дает возможность учиться по индивидуальному графику, поэтому уже с третьего курса многие работают по профессии», – рассказал студент Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий Алексей Гришин. Ему доверили стать участником экспертной сессии, как активному представителю студенческого сообщества.

Работу выездного заседания комиссии Госсовета продолжила пленарная сессия в большом зале правительства Липецкой области. Завтра участников ждет знакомство с учреждениями, помогающими липчанам в трудоустройстве, а также с предприятиями, принимающими активное участие в профориентационной работе студентов и школьников.

«Профориентационная работа в регионе начинается очень рано – в отдельных случаях с детского сада. Большое внимание выбору занятия по душе и по способностям уделяется в школах. Убеждаем молодежь и родителей, что профессию нужно выбирать с учетом кадровых потребностей в регионе, и видим взаимопонимание с их стороны. Тем более что на те профессии, которые нужны региону, отучиться очень просто – на них мы увеличиваем набор, вводим целевые места. Самое главное, что с трудоустройством потом проблем не будет», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.