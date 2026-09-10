Предмет под подозрением

Добринская единая дежурно-диспетчерская служба подвела итоги минувшей недели. В общей сложности, операторы ЕДДС приняли 395 сообщений от жителей округа. По службам дежурно-диспетчерской службы было зарегистрировано 236 обращений.

Пожарные подразделения за отчетный период совершили 18 выездов. Работа огнеборцев была разноплановой, от ликвидации возгораний сухой травы и мусора до оказания помощи населению. Также пожарные реагировали на сигналы о срабатывании противопожарной сигнализации. Отдельно стоит отметить их выезды на проверку сообщений об обнаружении подозрительного предмета и минировании здания МФЦ. К счастью, угроза не подтвердилась.

Служба скорой медицинской помощи за неделю обслужила 127 вызовов. Газовая служба выезжала на устранение неполадок 12 раз, при этом в 6 случаях фиксировалась утечка газа. Специалисты оперативно устранили все неисправности.

Главной положительной новостью недели стало отсутствие дорожно-транспортных происшествий, на дорогах округа было спокойно. Также не зафиксировано происшествий на водных объектах и аварийных отключений электроснабжения.

Ситуация с водоснабжением оставалась стабильной, за семь дней в ЕДДС поступило всего четыре сообщения по данной тематике. Аварийные бригады оперативно устранили порывы водопроводов в поселке Добринка, селах Дурово и Нижняя Матренка, а также на станции Хворостянка.