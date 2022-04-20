Жители города и области в преддверии Светлой Пасхи могут приобрести к празднику продукты на ярмарках, которые состоятся в Липецке. Они будут работать 21 и 22 апреля у торговых центров «Елецкий» (улица Хренникова, 1В) и «Торнадо» (улица Космонавтов, 110).

Покупателям в широком ассортименте будут предложены продукты питания от предпринимателей, фермерских хозяйств, с личных подворий. Это, в частности, свинина, говядина, свежемороженая рыба, колбасная и молочная продукция, мед, орехи, сухофрукты и пасхальные куличи.

Торговые площадки организовало управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. «Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки, уверен, никто не уйдет», – отметил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.