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Предпраздничные ярмарки пройдут в Липецке в преддверии Пасхи

16 минут назад
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Жители города и области в преддверии Светлой Пасхи могут приобрести к празднику продукты на ярмарках, которые состоятся в Липецке. Они будут работать 21 и 22 апреля у торговых центров «Елецкий» (улица Хренникова, 1В) и «Торнадо» (улица Космонавтов, 110).

Покупателям в широком ассортименте будут предложены продукты питания от предпринимателей, фермерских хозяйств, с личных подворий. Это, в частности, свинина, говядина, свежемороженая рыба, колбасная и молочная продукция, мед, орехи, сухофрукты и пасхальные куличи.

Торговые площадки организовало управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. «Такой формат торговли выгоден и товаропроизводителям, и покупателям. Качество липецкой продукции всегда отменное, без покупки, уверен, никто не уйдет», – отметил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

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