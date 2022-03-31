21 марта в дежурную часть МОМВД России «Данковский» обратилась 36-летняя гражданка и сообщила, что от дома по ул.Семёновского г. Данкова Липецкой области неизвестными лицами похищен автомобиль «ВАЗ 21099» принадлежащий её брату. Причинённый ущерб составил 77000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что данное преступление совершил неработающий 38-летний местный житель.

Подозреваемый пояснил, что обратил внимание на долгое время стоявший неподалёку от его дома автомобиль. Так как он не принадлежал никому из его соседей, он решил сдать его на металл, при этом подзаработать немного денег. Введя в заблуждение относительно принадлежности ему автомобиля сотрудников скупки, он с помощью манипулятора перевёз к ним чужой автомобиль, заработав на этом 7000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.