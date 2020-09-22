Предприниматель Алексей Бахтин получил грант на создание магазина в Ровенке

18 сентября на Липецком городище состоялся ежегодный предпринимательский форум «Мой бизнес», который в этом году прошел под девизом «Время атлантов».

Участники обсуждали значение технологического прогресса для развития бизнеса. Кроме того, в рамках форума будущие и действующие бизнесмены, практики и эксперты познакомились с наиболее важными направлениями – развитием туризма, производством и IT-технологиями. На форуме работала площадка центра «Мой бизнес», которая позволяла прямо на месте получить любые консультационные услуги центра «Мой бизнес».

Заместитель губернатора Дмитрий Аверов отметил, что сейчас мы находимся в сложной ситуации – пандемия затронула все сферы, ее последствия будут сказываться еще долго на нашей жизни. Но, несмотря на ворвавшийся в нашу жизнь вирус, малый бизнес продолжает работать и развиваться.

Дмитрий Аверов вручил победителям конкурсного отбора грант «Легкий старт». Финансовая поддержка начинающих предпринимателей была учреждена в 2019 году главой администрации Липецкой области, ее действие сохранилось на текущий год в связи с высокой востребованностью у молодого бизнеса.

Приятно отметить, что из 57 проектов, принявших участие в конкурном отборе, третье место занял проект «Создание магазина продуктов и хозяйственных товаров в селе Ровенка Добринского муниципального района». Автор проекта – Бахтин Алексей Петрович.

Кроме того, на форуме наградили молодых предпринимателей, которые стали победителями конкурса «Молодой предприниматель России – 2020».