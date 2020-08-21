Предприниматель из Добринки получил областной грант, но не смог доказать на что его потратил

В июле 2017 года руководитель кооператива из Добринки получил грант по одной из региональных программ развития агропромышленного комплекса от управления сельского хозяйства в сумме более 5 млн рублей.

В соответствии с планом расходов предприниматель планировал строительство цеха по производству полуфабрикатов и приобретение комплекта оборудования для переработки мяса.

В подтверждение своих расходов на вышеуказанные цели он предоставил в управление только копии документов, не заверенные надлежащим образом, а также оформленные с явными неточностями и противоречиями. Документы, подтверждающие приобретение комплекта оборудования для переработки мяса, кооператив вообще не предоставил.

Возврата средств гранта в доход областного бюджета управление сельского хозяйства тоже не дождалось, в связи с чем было вынуждено обратиться в арбитражный суд с иском к предпринимателю. Суд удовлетворил требования истца и вынес решение взыскать с сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива в доход бюджета Липецкой области возврат гранта – 5 090 670 руб.

Кроме того, с предпринимателя решено взыскать 48 453 руб. госпошлины в доход федерального бюджета, связанной с судебными расходами.