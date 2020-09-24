Предприниматель из Италии стал президентом липецкого “Металлурга”. Ранее он работал в Серии А

ФК “Металлург” обрел нового президента. Эту должность занял 28-летний предприниматель из Италии Марко Маркезе (на фото выше – второй слева). Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

Марко Маркезе родился в городе Катания. Окончил экономический факультет государственного университета Катании, получил дополнительную специальность спортивного менеджера. В 2010-13 гг. работал в ПФК «MMS Катания», который тогда выступал в Серии А. Сейчас Марко занимается бизнесом в сфере поставок медицинского оборудования, работает и на российском рынке.

Новоиспечённый президент заявил, что готов принять участие в финансировании клуба, который по его мнению, достоин выступать, минимум, в ФНЛ. В качестве своих первых шагов на посту президента клуба Маркезе намерен в ближайшее время усилить «Металлург» тремя футболистами.

В воскресенье, 27 сентября, Маркезе планирует лично приехать из Москвы на матч «Металлурга» с лидером турнира «Химиком-Арсеналом» из Тульской области.

Фото: fcmetallurg-lp.ru