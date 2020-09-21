Предприниматель в Долгоруковском районе скупал старые аккумуляторы, не имея на то лицензии

В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности подлежит лицензированию.

Однако один из местных предпринимателей в Долгоруковском районе осуществлял деятельность по приему и скупке у населения отработанных аккумуляторных батарей, относящихся к указанному классу опасности, не имея на это соответствующей лицензии.

В этой связи в отношении правонарушителя прокурор возбудил административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), которое для рассмотрения по существу было направлено в арбитражный суд.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес предпринимателя внесено представление, говорится в сообщении прокуратуры Долгоруковского района.