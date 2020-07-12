Предприниматель в Задонском районе незаконно занимался скупкой металлолома

В прокуратуру Задонского района поступила информация о незаконном осуществлении местным предпринимателем деятельности по сбору металлолома. В ходе проверки информация подтвердилась.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов подлежит лицензированию.

В нарушение указанного требования закона индивидуальный предприниматель, не получив соответствующего разрешения, организовал на принадлежащей ему территории скупку и хранение лома черных и цветных металлов для последующей его реализации.

По результатам проверки прокурор направил в арбитражный суд заявление о привлечении виновного лица к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Наряду с этим в адрес хозяйствующего субъекта внесено представление об устранении нарушений законности, сообщает прокуратура Задонского района.