Семинары «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021 году» состоялись на прошедшей неделе в Чаплыгинском и Грязинском районах. Приглашенные на встречи представители малого бизнеса, а также самозанятые приняли участие в онлайн-опросе для предпринимателей, помогающем выявить наиболее востребованные для МСП направления.

Заместитель начальника регионального управления экономического развития Ирина Жукова рассказала о комплексе мер поддержки, которые могут получить предприниматели на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, присутствующие на семинаре эксперты ответили на интересующие участников вопросы.

Это, в частности, аспекты налогообложения для самозанятых, механизмы защиты прав и законных интересов предпринимателей и содействия их восстановлению в случае нарушения, продукты финансовой поддержки, предложения банков. Также были представлены структура и компетенции Центра «Мой бизнес», который оказывает реальную поддержку обратившимся за консультациями и помощью предпринимателям.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, отмечает глава региона Игорь Артамонов. «В Липецкой области создан эффективный механизм поддержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации», – подчеркивает Игорь Артамонов.