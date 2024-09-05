Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») организовал семинары для предпринимателей Хлевенского и Долгоруковского районов. Спикером стала федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Оксана Воронкова. В Хлевном для представителей малого и среднего бизнеса она провела вебинар «Логистика для экспортеров». В Долгоруково – мастер-класс «Договорное обеспечение экспортных сделок. Минимизация рисков».

Участники изучили критерии работы экспортных проектов, актуальную ситуацию в России и тенденции, нормативно-правовые и организационные аспекты, разобрали возможные риски. Теорию закрепили решением реальных примеров экспортной деятельности. Обучение прошло в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Выход на экспорт – это принципиально новый уровень предпринимательской деятельности, который дает импульс развитию предприятия, а также делает вклад в экономические отношения страны с другими государствами и укрепляет позицию России на международном рынке», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.