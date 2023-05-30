Выставка-ярмарка «Сорока Базар» прошла в Липецке на Зеленом острове. Она стала самой масштабной за всю историю проведения. В ней приняли участие более 120 творческих проектов – дизайнеры одежды, мастера-ремесленники, создатели украшений, художники – из Липецка, Липецкой области, Тамбова и Воронежа.

Партнер выставки-ярмарки Сорока Базар – центр «Мой Бизнес» Липецкой области. 55 мест для индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров региона в выставке-ярмарке профинансировал центр поддержки предпринимательства, еще 13 мест предоставил Центр инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов Липецкой области.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».

Участие в ярмарке — отличная возможность представить свой проект на широкую аудиторию, лично познакомиться с постоянными покупателями, которые ранее могли заказывать товары только онлайн, найти новых клиентов, встретиться с коллегами по цеху.

На площадке работала стойка консультации, где специалисты Центра поддержки предпринимательства рассказывали про налоговый режим и помогали желающим зарегистрироваться через приложение «Мой налог». Еще горожан интересует, когда начинается период оплаты налога и каким образом он взимается. Специалисты Центра рассказали гостям и участникам ярмарки о преимуществах и перспективах предпринимательства, знакомили с актуальными мерами поддержки бизнеса и самозанятых граждан.

Посетители могли поучаствововать в бесплатных творческих мастер-классах по созданию воздушного змея, соревнованиях по пляжному футболу, веселых стартах, розыгрышах подарков и призов от участников и партнеров.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.