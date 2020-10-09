Предприниматели из районов Липецкой области приняли участие в бизнес-тренингах

Центр поддержки экспорта Липецкой области при участии регионального управления экономического развития организовал бизнес-тренинги для предпринимателей из районов. Обучение проводилось в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» состоялся в Лев-Толстовском, Данковском и Чаплыгинском районах. Участники изучали такие аспекты, как правила выбора идеи для бизнеса, типичные ошибки при поиске бизнес-идеи, критерии отбора бизнес-идеи, SWOT-анализ. В течение пяти дней участники тренинга «Азбука предпринимателя» изучали основы бизнес-планирования – от процесса генерации собственной идеи для бизнеса и создания резюме проекта, до расчёта себестоимости. Как определить основные этапы запуска, сформировать команду, определить ключевые показатели нового проекта? Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на тренинге «Проектное управление».

Предприниматели из Добринского, Тербунского, Лебедянского и Лев-Толстовского районов посетили семинары «Налогообложение в предпринимательской деятельности» и «Правовые основы организации собственного дела». Под руководством региональных экспертов и бизнес-тренеров действующие и потенциальные субъекты малого и среднего предпринимательства изучали основы бизнес-планирования, правовые и юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности в РФ, нормативно-правовое регулирование и ряд других вопросов.

«Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Устранение административных барьеров, снижение административной нагрузки на бизнес – наша совместная задача».