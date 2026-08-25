Предприниматели креативных индустрий представят свои проекты на фестивале «Липецкая мозаика»

Первый фестиваль креативных индустрий «Липецкая мозаика» пройдет в Нижнем парке Липецка. Он объединит семь тематических кластеров. Гости смогут познакомиться с разными направлениями творческой экономики — от изобразительного искусства до дизайна и фотографии.

Особое внимание на фестивале будет уделено арт-кластеру, где соберутся художники, фотографы и представители современного искусства. Свои работы и личный опыт представит художник Павел Бурков.

Павел занимается росписью с 2015 года. Его профессиональный путь начался с автомобилей, мотоциклетных шлемов и масок для косплея, но со временем он перешел к художественной росписи интерьеров. Сегодня главный акцент в своем творчестве мастер делает на фотореализме, стремясь максимально точно передавать детали и текстуры. В работе он использует аэрограф, краскопульт, кисти и строительные краски.

Однако для Павла важна не только техника, но и умение услышать заказчика. Один из его проектов начался с росписи всего одной стены, а превратился в полноценную панораму с пляжем и небом по всему периметру помещения. Этот пример наглядно показывает, как творческое увлечение может стать востребованной услугой и стабильным источником дохода.

На фестиваль «Липецкая мозаика» художник пришел после подачи документов в реестр креативных индустрий региона. Для творческих профессионалов включение в реестр — это не только официальное признание, но и доступ к мерам государственной поддержки.

«Количество самозанятых в регионе растёт, и наша задача — дать им реальные инструменты для развития. Подобные проекты очень важны для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, позволяют получить практические знания о продвижении и продажах», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.