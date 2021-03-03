Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021 году были представлены накануне в администрации Лебедянского района на семинаре, который посетили представители местного бизнес-сообщества, а также Данковского и Лев-Толстовского районов. Начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов в своем выступлении уделил особое внимание самозанятым, назвал условия получения региональных грантов, выделив при этом приоритетность бизнеса в сфере ИТ и туризма, а также рассказал о наставничестве.

Руководитель Липецкого областного Фонда поддержки МСП Дмитрий Петухов акцентировал внимание присутствующих на действующей процентной ставке – не выше 2,125 – на займы для предпринимателей Лебедяни, которая имеет статус моногорода, и представил другие финансовые меры поддержки бизнеса. С презентацией о продуктах и предложениях банка для предпринимателей выступила начальник управления продаж клиентам малого бизнеса Липецкого отделения ПАО Сбербанк Татьяна Покидова.

Кроме того, участники семинара узнали об услугах по направлению инжиниринга, муниципальных мерах поддержки, в том числе предоставлении муниципального имущества на льготных условиях – 40% от рыночной стоимости за первый год, 60% и 80% – за второй и третий соответственно. Семинар завершился дискуссией экспертов и предпринимателей на актуальные темы. Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, отмечает глава региона Игорь Артамонов. «В Липецкой области создан эффективный механизм поддержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации», – подчеркивает Игорь Артамонов.