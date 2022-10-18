Завершился четвертый обучающий модуль акселерационной программы «Экспортный форсаж», посвященный нюансам реализации экспортной сделки и прошедший на площадке центра «Мой бизнес» для экспортно ориентированных малых и средних предприятий Липецкой области. В рамках интенсивного интерактивного курса обсуждались вопросы логистики, таможни, формирования внешнеторгового контракта, валютного и экспортного контроля, а также работы с НДС при экспорте.

На практических групповых заданиях участники научились составлять внешнеторговый контракт с четкой структурой, подбирать оптимальные варианты доставки грузов с учетом всех видов транспорта, рассчитывать логистические затраты и решать «таможенные задачи». Пятый и завершающий модуль программы состоится 31 октября и 1 ноября в Липецке. Он будет посвящен навыкам эффективной деловой коммуникации (очной, заочной, письменной и устной) с зарубежным партнером, начиная с кросс-культурных аспектов и завершая алгоритмом переговорного процесса. По итогам прохождения акселератора каждая компания-участник подготовит до трех планов выхода на зарубежные рынки с пошаговыми рекомендациями и подробными инструкциями к действию.

Акселерационная программа носит практико-ориентированный характер и была специально разработана Школой экспорта РЭЦ в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В Липецкой области проект реализует центр поддержки экспорта, входящим в состав центра «Мой бизнес». Главная задача программы – реализация экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса в регионе.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан правительством Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года. «Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.