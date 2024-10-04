Предпринимателей Липецкой области приглашают принять участие в опросе о деловом климате в регионе и о том, какую помощь им оказывают местные администрации. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале Центра«Мой бизнес» и ответить на ряд вопросов. Социологическое исследование проводится до 10 ноября.

«Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям по многим направлениям и постоянно предлагает новые меры поддержки. Изучение мнения представителей этой сферы поможет разобраться, что требует еще каких-либо улучшений», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.