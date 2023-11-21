Предприниматели региона смогут возместить часть затрат на маркетплейсах. Сумма субсидии составит до 500 тысяч рублей, размер софинансирования – до 50% затрат. Управление экономического развития Липецкой области принимает документы с 20 по 29 ноября по адресу: Липецк, ул. Кузнечная, 8, каб. 203. Вопросы можно задать по телефону: 22-03-09.

Данная мера поддержки реализуется второй год. В этом году существенно изменились условия получения и расширился список получателей. Как сообщили в управлении экономического развития региона, поддерживают обрабатывающие производства, местные бренды, предприятия туризма и сельского хозяйства, которые осуществляют торговлю через маркетплейсы. Прорабатывается вопрос снижения ставок по упрощенной системе налогообложения и льготным займам Фонда поддержки МСП.

Для получения субсидии необходимо выполнение следующих условия: наличие в реестре СМП (информация должна содержаться на сайте ФНС России), отсутствие задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей, по заработной плате, кроме того предприниматель должен быть действующим поставщиком торговой площадки, сохранить 90% численности работников по итогам отчетного периода и осуществлять деятельность на территории Липецкой области в течение не менее двух лет с момента получения субсидии. Подробная информация размещена на сайте центра «Мой бизнес».

«Налаживание сбыта – одно из важнейших направлений деятельности любого производства. Сейчас очень динамично набирает популярность интернет-торговля, и мы должны помочь липецким предпринимателям освоить эти площадки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.