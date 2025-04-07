Предприниматели Липецкой области научились составлению экспортного договора в центре «Мой бизнес»

Нюансы внешнеэкономической деятельности изучили липецкие предприниматели на мастер-классе «Договорное обеспечение экспортной сделки. Минимизация рисков», который для них организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес»).

Спикер Елена Герчикова, кандидат экономических наук, эксперт и федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ, рассмотрела ключевые условия внешнеэкономического контракта, их взаимосвязь и влияние на эффективность сделок. Предприниматели узнали, как правильно формулировать условия в договорах, что может минимизировать риски при неисполнении сделок иностранными партнерами. Компании, принявшие участие в мастер-классе, подчеркнули важность развития экспортной деятельности и выразили стремление расширять географию своих поставок.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Расширение экспортной деятельности важно для повышения конкурентоспособности и увеличения доходов. В целом, экспорт — это не только возможность для бизнеса расширить свои горизонты, но и ключ к экономическому росту», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.