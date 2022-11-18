Трехмесячную акселерационную программу по выводу продукции на зарубежные рынки прошли 10 предприятий малого и среднего бизнеса Липецкой области. Практическая задача курса состояла в заключении как минимум одного экспортного контракта каждой компанией-участницей в течение 12 месяцев с момента вхождения в акселератор. Работа велась в индивидуальном режиме с привлечением в наставники экспертов-практиков в сфере внешнеэкономической деятельности. «Защита проектов показала: сегодня компании все чаще выбирают для экспорта Казахстан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Монголию», – рассказал начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов.

К примеру, коммерческий директор ООО «НПП «Валок» Виктор Епифанов поделился, что его предприятие на момент начала программы «Экспортный форсаж» имело опыт экспортных поставок в Беларусь и Казахстан. Сейчас завод активно прорабатывает новое направление – Узбекистан.

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» разработана Школой экспорта РЭЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства. Она охватывает весь цикл экспортного проекта: от обучения, консультирования, поиска рынка и партнера до продвижения компании и продукта за рубежом. Программа состоит из шести образовательных модулей и консультационной поддержки на всех этапах реализации программы. Итогом ее работы стало торжественное вручение участникам именных сертификатов за участие в программе.

«Многие предприятия Липецкой области обладают хорошим экспортным потенциалом, но не имеют достаточно знаний для этого и практических навыков. Роль наставничества со стороны экспертов в этом деле очень важна», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.