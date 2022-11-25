Начинающим и потенциальным предпринимателям региона рассказали, откуда черпать идеи для своего дела и как оценить их перспективность. Обучающий тренинг «Генерация бизнес-идеи» организовал центр «Мой бизнес» в рамках программы АО «Корпорация МСП».

Как отметили эксперты, идей существуют тысячи, реализуются из них десятки, а успеха достигают лишь единицы. Чтобы начать бизнес, нужно четко понимать, чем придется заниматься. Слушателям рассказали об источниках идей, критериях выбора наиболее успешных из них и инструментах оценки их реалистичности. Некоторые бизнес-идеи, предложенные в ходе тренинга, были проанализированы и получили профессиональное заключение.

«Малый и средний бизнес в регионе становится сильной отраслью экономики. Липчане не берутся за дело, не подумав и не взвесив все «за» и «против», поэтому многим удается добиться успеха. Существенную помощь оказывают государственные меры поддержки и разнообразные обучающие мероприятия», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» в регионе создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство области и Липецкая торгово-промышленная палата. Уточнить актуальную информацию о проводимых обучающих мероприятиях и мерах государственной поддержки бизнеса можно по телефону: 8-800-301-76-75, а также на сайте регионального центра мойбизнес48.рф