Липецкие предприниматели, ставшие участниками тренинга «Основы и инструменты бережливого производства», узнали, как постепенно усовершенствовать и увеличить ценность бизнес-продукта и уменьшить все виды потерь. Организатором обучения выступил центр «Мой бизнес» Липецкой области.

Он создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Задача тренинга достаточно амбициозная – повысить выручку не менее чем на 5% в год и на 20% к 2024 году. Для этого нужно внедрять новые процессы, технологии и повышать их эффективность», – отметил начальник центра инновацией сферы и народно-художественных промыслов Липецкой области Евгений Ковалев. На протяжении шести часов участники работали над актуальными кейсами по организации производственных процессов, искали резервы по оптимизации временных и материальных затрат, способы мотивации персонала. Слушатели разделились на пять команд. Они описывали фотографию рабочего дня, искали типичные ошибки и с помощью методов бережливого производства искали проблемы, которые можно решить.

«Малый бизнес – это очень перспективный сектор экономики. Благодаря многочисленным мерам поддержки, реализуемым в нашем регионе, он все активнее набирает популярность», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. Для участия в тренингах, семинарах, мастер-классах, прохождения обучения и повышения бизнес-компетенций необходимо обратиться в центр «Мой бизнес», расположенный в Липецке, на улице Кузнечная, 8 или по телефону 8-800-301-76-75.