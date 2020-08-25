Предприниматели познакомились с мерами поддержки малого бизнеса в Липецкой области

Выставка-ярмарка субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области состоялась в рамках фестиваля «Яблочный край, ягодный рай», который прошёл в Лебедяни. Свою продукцию представили промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Помимо выставки-ярмарки Центр «Мой бизнес» провёл работу на двух площадках, где состоялись деловые знакомства и переговоры. Участники обменялись опытом в вопросах ведения бизнеса и ознакомились с актуальными мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Липецкой области, о которых рассказал начальник регионального управления экономического развития Сергей Курбатов. Он проинформировал в том числе о дополнительных мерах, принятых в период противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также акцентировал внимание собравшихся на значимости развития предпринимательства в социально-экономическом развитии региона.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается».

Также в ходе работы зоны «Популяризация предпринимательства» специалисты центра «Мой бизнес» рассказали заинтересованным гражданам, значительную часть которых составила молодёжь, о том, как стать предпринимателем или самозанятым. Особый интерес у молодых участников вызвало живое общение с бизнесменами, которые делились своим опытом ведения предпринимательской деятельности.