Деловая встреча с предпринимателями Тульской области, организованная Центром поддержки предпринимательства Липецкой области совместно с Торгово-промышленной палатой состоялась в центре «Мой бизнес». Целью встречи стало укрепление межрегиональных деловых связей, расширение деловых контактов и повышение эффективности экономической деятельности субъектов МСП Тульской и Липецкой областей.

Начальник Центра поддержки предпринимательства Липецкой области, вице-президент Липецкой ТПП Наталья Родионова, рассказала о деятельности Центра «Мой бизнес» и Липецкой ТПП, направленной на поддержку малых и средних предприятий региона. В состав участников биржи деловых контактов вошли компании из различных сфер – ООО «Фагот», ООО «ЛЕВ-ПРИНТ», ООО «Первомайский завод железобетонных изделий». Липчан представили руководители 15 компаний, среди которых: ООО «Антарэс», ООО “РАРМА “, ООО “РегионПром”, ООО «Аркада», ООО “Интерэкотехнологи”, ООО “Стройнэт” и другие заинтересованные компании. После переговоров тульские компании посетили ОЭЗ «Липецк». Переговоры позволили участникам найти перспективных партнеров, достигнута договоренность о продолжении взаимодействия между Липецкой и Тульской областями.

Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются администрация региона и Липецкая торгово-промышленная палата.