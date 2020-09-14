Предпринимательский форум в Липецке соберет более 800 участников

В областном центре состоится предпринимательский форум «Мой бизнес». Он пройдёт 18 сентября. В этом году бизнес-событие проведут под девизом «Время атлантов».

В форуме примут участие ведущие предприниматели и бизнес-эксперты региона, которые расскажут, с чего начинать своё дело и как его развивать. Вы программе также – работа площадок по обмену опытом, бизнес-игра для команд, выступление бизнес-спикера Владимира Мариновича, встреча с почётным консулом Италии в Липецке Витторио Торрембини. В финале форума состоится розыгрыш призов от партнёров. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Ожидается, что на Липецком городище соберётся более 800 участников. Форум посетит глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Конструктивное партнёрство органов государственной власти и предпринимателей, улучшение делового климата являются одними из важнейших факторов повышения благосостояния региона и его жителей», – отмечает руководитель региона.