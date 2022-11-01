Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса предлагает региональным предпринимателям в качестве поддержки оформить займы на выгодных условиях на срок до 3 лет. Размер займа – до 5 миллионов рублей. Ставки ниже банковских – 1-6% годовых. Важным преимуществом является то, что деньги выдаются без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов. На сегодняшний день льготной поддержкой воспользовались около 600 предпринимателей региона.

«Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Учредителем фонда является Липецкая область в лице управления экономического развития. По мнению руководителя фонда Дмитрия Петухова, льготная финансовая поддержка – это реальная помощь бизнесу в различных ситуациях, в том числе в условиях санкционного давления. Займы позволяют приобрести оборудование, транспорт, недвижимость, провести текущие платежи по предпринимательской деятельности.

Областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса находится в Липецке на улице Кузнечная, 8 (центр «Мой бизнес»), а также в Ельце на улице Карла Маркса, 15. Узнать подробности и оставить заявку на льготный займ можно по телефону +7(4742) 56-20-20. Также условия займов можно узнать по ссылке.