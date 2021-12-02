б особенностях приобретения российского программного обеспечения со скидкой 50% сегодня предпринимателям региона рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов. Программа Минцифры России реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и продлится до 2024 года включительно.

Покупая программное обеспечение российских компаний, предприниматели будут платить только 50% стоимости лицензии. Вторая половина будет компенсирована разработчикам из федерального бюджета. Данная возможность доступна для покупателей – организаций и предпринимателей, которые внесены в реестр МСП.

К предпринимателю для покупки ПО со скидкой никаких дополнительных требований не предъявляется. Также ему не нужно подавать какие-либо заявления или отчеты о получении скидки. Единственное условие — находиться в реестре субъектов МСП. На данный момент в Липецкой области продано 344 лицензии за полцены.

Сергей Курбатов отметил, что сегодня автоматизация необходима, чтобы бизнесу стать более эффективным. Приобретение облачных технологий дает субъектам МСП возможность сэкономить и опробовать разные продукты.

В ходе встречи начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко привел конкретные примеры российского облачного ПО, которые субъекты МСП могут приобрести за полцены. Облачное ПО предприниматели могут применить с целью управления производством, продажами, закупками, персоналом, гостиницей, автосервисом, телекоммуникацией, электронного документооборота, оптимизации складской и транспортной логистики, организации работы предприятий общественного питания и другие.

Сейчас доступно более 60 программных продуктов по льготной цене — облачные решения «1С» в разных категориях, облачные решения на платформе «Эвотор», ПО R_Keeper для автоматизации предприятий общественного питания, решение «Ассистент» для безопасного удаленного доступа к компьютерам по локальной сети или через интернет, продукт для управления гостиницей Bnovo, продукт для управления торговлей и складского учета «Мойсклад», ПО автоматизации документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox, система мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум.объекты» и ряд других.