Резидент особой экономической зоны «Липецк» компания «ПРЕСТОРУСЬ» на 16% увеличило производство собственной продукции без каких-либо финансовых затрат. В течение полугода на предприятии проводили работу по снижению издержек и повышению производительности труда. «ПРЕСТОРУСЬ» приняла участие в национальном проекте «Производительность труда», для этого была создана рабочая группа, в состав которой вошли эксперты регионального Центра компетенций (РЦК) и руководители производственных подразделений предприятия.

За основу был взят процесс по оптимизации выпуска геосинтетической решетки, создан участок ультразвуковой сварки, на котором были освоены инструменты бережливого производства: анализ выполняемых работ, оценка компетенций сотрудников и автономное обслуживание. Рабочая группа выявила возможные проблемы, которые могут возникнуть при производстве георешетки, сделала все необходимые замеры, высчитала время циклов работы во время проведения каждой операции, проанализировала действия персонала. В итоге были определены «узкие» места, приводившие к снижению эффективности.

Основными направлениями оптимизации потока стали уменьшение длительности переналадок оборудования, снижение лишних перемещений сотрудников и продукции. Также был изменен подход к управлению и планированию запасов незавершенного производства. Всё это позволило значительно повысить выработку.

«Пилотный проект помог сотрудникам предприятия получить навыки выявления внутренних резервов, драйверов роста и непрерывного совершенствования. Убежден, что команда во главе с техническим директором добьется поставленных результатов по росту производительности труда на 5% ежегодно», – считает ведущий руководитель проекта РЦК Валерий Коротаев.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В рамках национального проекта для предприятий-участников предусмотрены финансовые и нефинансовые меры поддержки. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.

Губернатор Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области и существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.