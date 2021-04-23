По результатам плановой проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Липецкой области в отношении ООО «Ангел Ист Рус», выявлены нарушения в части неоплаты за сверхурочную работу работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда за 2020-2021 годы.

Во исполнение предписания Государственной инспекции труда в Липецкой области 51 работнику ООО «Ангел Ист Рус» произведена выплата за сверхурочную работу на сумму более 400 тыс.рублей.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.