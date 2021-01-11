Прокуратура Левобережного района г. Липецка провела проверку соблюдения федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в деятельности АО «Индезит Интернэшнл».

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

АО «Индезит Интернэшнл» ежегодно представляло технический отчет о неизменности технологического процесса, тем самым подтверждало достоверность проектных объемов образования отходов.

Однако фактическое образование отходов превысило годовой норматив их образования на 44, 274 т.

В связи с тем, что предприятие не приняло должных мер по соблюдению требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 8.2 КоАП РФ (превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и потребления).

На основании акта прокурорского реагирования Управление Росприроднадзора Липецкой области оштрафовало правонарушителя в размере 200 тыс. рублей, сообщает прокуратура Левобережного района г. Липецка.