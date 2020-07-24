Предприятия Чаплыгина вложат 1,5 млн спонсорских средств в ремонт бассейна

Капитальный ремонт чаши единственного в Чаплыгине бассейна «Лазурный» ведется при участии коммерческих предприятий района, в том числе резидентов региональной экономической зоны. Общая сумма спонсорских средств, вложенных компаниями Хавле Индустриверке, РОПА Русь, ХОРШ Русь, Чаплыгинской швейной фабрикой и местным крахмальным заводом, составила 1,5 млн рублей. Еще около 2 млн рублей выделил районный бюджет.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Радует, что наши инициативы пользуются огромной поддержкой у жителей региона, представителей бизнеса и местной власти. Каждый вкладывает свою долю труда, совести, интереса. Мы все вместе стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в 2006 году по типовому проекту в рамках реализации областной программы строительства бассейнов во всех муниципальных районах и городах. В бассейне шесть плавательных дорожек по 25 метров. Сейчас ведется его реконструкция. Будет отремонтировано основание чаши, заменено ее покрытие, система фильтрации воды и освещения.

«Мы благодарны предприятиям, которые понимают значимость этого объекта и для взрослых, и для детей. До 15 августа «Лазурный» снова начнет работать», – прокомментировал глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов. Бассейн ежегодно принимает более 10 тысяч посетителей. Большая их часть – школьники, здесь проходят занятия физкультурой. Кроме того открыты группы для пожилых людей, действует специализированная детско-юношеская спортивная школа.