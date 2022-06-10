Агропромышленный комплекс Липецкой области производит продукции гораздо больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, сейчас в мире складывается непростая ситуация с продовольствием, но эксперты уверены в том, что Россия надежно защищена от подобного рода проблем.

Производственные мощности и большая сырьевая база аграрных регионов позволяют обеспечивать продуктами питания не только население нашей страны, но и экспортировать продукцию. «Липецкие аграрии сегодня стремительно внедряют в производство самые современные технологии и методы возделывания различных культур, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Благодаря этому область ежегодно наращивает объемы производимой продукции, решая тем самым задачу по обеспечению продовольственной безопасности России, поставленную Президентом страны».

Липецкая область стабильно входит в тройку российских лидеров по производству овощей закрытого грунта, сахара, мясной, молочной и фруктово-овощной продукции для детского питания, а также питьевой воды и напитков для детского питания, замороженного и переработанного картофеля, рапсового масла, дрожжей. По итогам первых четырех месяцев текущего года, предприятия АПК региона продолжают работать и развиваться, обеспечивая продовольственную безопасность области и страны. По многим показателями, в том числе по тем позициям, по которым регион входит в число лучших в стране, наблюдается существенный рост.

Так, рапсового масла произведено в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом выпуск всех растительных масел за январь-апрель 2022 года увеличился на 45%. Выросло в 2,2 раза производство модифицированных и немодифицированных крахмалов. На 19% и 5% соответственно получено больше мясной и молочной продукции для детского питания, на 14,5% – переработанного и консервированного картофеля. Растет производство молочной продукции: на 11% больше выпущено жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, на 19,5% больше кисломолочных продуктов, на 29% – сыров. На 6% увеличилось производство фруктовых и овощных нектаров, на 12% – муки, на 16% – готовой рыбы и икры, а также безалкогольных напитков. Солода получено на 39% больше, чем годом ранее. «Сегодня пищевые и перерабатывающие предприятия области работают в штатном режиме, обеспечивая как себя, так и другие регионы страны необходимыми продовольственными товарами, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Также продолжаем выполнять экспортные обязательства перед нашими зарубежными партнерам».